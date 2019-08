Ciclismo, Vuelta: Bennett trionfa in volata, Roche rimane in maglia rossa  

CICLISMO

Nella Vuelta a España 2019 tocca ai velocisti. La terza tappa, 188 km da Ibi ad Alicante, è infatti la prima a finire in volata. Taglia per primo il traguardo Sam Bennett. L'irlandese della Bora-Hansgrohe precede Edward Theuns e Luka Mezgec. Non partecipa allo sprint Fernando Gaviria, rimasto attardato sull'ultima salita. Dopo una tappa tranquilla per gli uomini di classifica, Nicolas Roche rimane in maglia rossa.

Gli uomini di classifica non si fanno male, dunque spazio ai velocisti. L'edizione 2019 conosce per la prima volta la volata, dopo la cronosquadre e il guizzo di Nairo Quintana nei primi due appuntamenti. Una frazione di media lunghezza, 188 km da Ibi ad Alicante, termine di una tappa per la sesta volta nella storia della Vuelta. L'ultimo a vincere in questa città portuale fu Simone Biasci, nel 1994. Le speranze azzurre, 25 anni dopo, sono ridotte al lumicino. È una ghiotta occasione per i velocisti, anche se il percorso prevede diverse asperità non banali. Ne fa le spese uno dei favoriti, Fernando Gaviria, che si attarda sul Puerto de Tibi, a -44 km dall'arrivo, e dice addio alla volata. Negli ultimi chilometri si muovono soprattutto la Deceuninck - Quick Step (per Fabio Jakobsen, anche lui in difficoltà in salita) e la Bora - Hansgrohe per Sam Bennett. È proprio quest'ultimo a dominare lo sprint, regolando Edward Theuns e Luka Mezgec e coronando il magico momento del ciclismo irlandese, che conserva anche la maglia rossa, sulle spalle di Nicolas Roche.

ORDINE D'ARRIVO TERZA TAPPA:

1. Sam Bennett (Bora - Hansgrohe), 4h 25' 02"

2. Edward Theuns (Trek - Segafredo), s.t.

3. Luka Mezgec (Mitchelton - Scott), s.t.

4. Jon Aberasturi Izaga (Caja Rural - Seguros RGA), s.t.

5. Phil Bauhaus (Bahrain - Merida), s.t.

6. Maximiliano Ariel Richeze (Deceuninck - Quick Step), s.t.

7. Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step), s.t.

8. Cyril Barthe (Euskadi Basque Country - Murias), s.t.

9. Szymon Sajnok (CCC Team), s.t.

10. Clement Venturini (AG2R La Mondiale), s.t.

CLASSIFICA GENERALE:

1. Nicolas Roche (Team Sunweb), 9h 51' 14"

2. Nairo Quintana (Movistar Team), +2''

3. Rigoberto Uran (EF Education First), +8''

4. Mikel Nieve Iturralde (Mitchelton-Scott), +22''

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team), +33''

6. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), +36''

7. Wilco Kelderman (Team Sunweb), +38''

8. Sergio Andres Higuita Garcia (EF Education First), +40''

9. Davide Formolo (Bora - Hansgrohe), +46''

10. Rafal Majka (Bora - Hansgrohe), s.t.