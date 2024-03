Ciclismo: Van den Berg vince la 4a tappa della Volta Ciclistica a Catalunya, 10° posto per Mosca

CICLISMO

Il giovane olandese dell'EF Education-EasyPost ha preceduto allo sprint il belga Arne Marit (Intermarché-Wanty) e il lettone Emils Liepins (Team dsm-firmenich PostNL)

© facebook Dopo le grandi montagne, è tempo di volata per la Volta Ciclistica a Catalunya che ha visto Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) conquistare la quarta tappa. Il 24enne olandese ha colto la prima vittoria stagionale sul traguardo di Lleida in una frazione molto tranquilla e che lo ha visto precedere il belga Arne Marit (Intermarché-Wanty) e il lettone Emils Liepins (Team dsm-firmenich PostNL), mentre il piemontese Jacopo Mosca (Lidl-Trek) è stato il migliore degli italiani con il decimo posto assoluto.

Prime fasi molto tranquille con lo spagnolo Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), il belga Thomas De Gendt (Lotto Dstny) e il norvegese Idar Andersen (Uno-X Mobility) che hanno guadagnato un vantaggio massimo di tre minuti prima di subire la rimonta del gruppo con l'iberico che si è rialzato in anticipo lasciando davanti gli altri due sino a 30 chilometri dal traguardo. In contropiede ha provato a partire Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) guadagnando qualche secondo e rimanendo al vento per una ventina di chilometri. Il gruppo si è quindi lanciato compatto verso lo sprint dove si è imposto l'olandese Marijn van den Berg, capace di resistere in una volata lunghissima anticipando il belga Arne Marit (Intermarché-Wanty) e il lettone Emils Liepins (Team dsm-firmenich PostNL), mentre Jacopo Mosca (Lidl-Trek) è risultato il migliore degli italiani con il decimo posto

Nessuna novità in classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che ha conservato senza problemi la maglia di leader con 2'27" su Mikel Landa (Soudal-Quick Step) e 2'55" su Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe).