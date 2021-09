Ciclismo, Ullrich: "Io vicino alla morte come Pantani"

Jan Ullrich ha confessato di essersi trovato in una situazione drammatica: "Sono stato vicino alla morte, come Pantani - ha detto l'ex ciclista tedesco ai microfoni del podcast di Lance Armstrong -. Tre anni fa ho avuto grossi problemi, stavo finendo come Marco, poi mi sono ripreso. Ora mi alleno tutti i giorni e ho smesso con alcol e droghe. Non sono solo e questo è importante. Avevo bisogno di aiuto e ora ce l'ho".

Getty Images