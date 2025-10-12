Logo SportMediaset
Ciclismo: Trentin fulmina in volta Laporte e vince per la terza volta la Parigi-Tours

Successo in volata dell'azzurro, dieci anni dopo la prima

12 Ott 2025 - 18:13
Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) ha vinto in volata la Parigi-Tours, una delle classiche più antiche del mondo, imponendosi sul francese Christophe Laporte e sul danese 19enne Withen Philipsen, secondo qualche giorno fa alla Tre Valli Varesine.

Per il 36enne italiano è la terza vittoria nella corsa, dopo quelle conquistate nel 2015 e nel 2017, e la prima in questa stagione che è ormai in conclusione. In testa fino all'ultimo chilometro c'erano due francesi, Paul Lapeira e Thibaud Gruel, che però hanno ecceduto nel controllo reciproco facilitando il rientro di un gruppetto di inseguitori. Trentin ne ha approfittato, dominando la volata.

"E' stata una corsa molto dura ma rivincere qui dopo dieci anni dalla prima volta è incredibile e sono veramente molto molto felice", ha commentato il corridore trentino.

matteo trentin
parigi-tours

