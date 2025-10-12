Qual. Mondiali 2026: l'Olanda travolge la Finlandia, Scozia ok con Adams e McTominay

GRUPPO C

La Scozia non ha intenzione di mollare nella lotta all'accesso diretto ai Mondiali: il 2-1, sofferto, alla Bielorussia è il terzo indizio in quattro partite. Ad Hampden Park, la sblocca un giocatore della Serie A: Ché Adams, che al 15' riceve l'assist di Henry. Nel secondo tempo, però, gli ospiti spaventano i padroni di casa al 63', quando Malashevich segna di sinistro da pochi passi: la rete viene tuttavia annullata per un fallo a inizio azione su McTominay. Anche Adams si vede togliere la possibile doppietta per un controllo con la mano al 70', ma il 2-0 è solo rinviato e arriva all'84' con la girata in area di sinistro del centrocampista del Napoli, Mvp dello scorso campionato. Nel lungo recupero, la Bielorussia la riapre con Kuchko (96') ma è troppo tardi: i punti restano 0.



GRUPPO G

L'Olanda è sempre più vicina ai Mondiali 2026: gli Oranje salgono a 16 punti travolgendo 4-0 la Finlandia che, invece, potrà ambire massimo allo spareggio. Il match di Amsterdam volge subito in favore dei padroni di casa, che all'8' la sbloccano con Malen e al 17' è già 2-0 grazie a van Dijk. In entrambi i casi, lo scatenato assistman è Memphis Depay, che invece al 38' chiude i giochi con un tempo d'anticipo segnando il calcio di rigore provocato dal fallo di mano di Tenho, che prima dell'intervallo prova a rimediare insieme a Keskinen ma senza avere fortuna. Nella ripresa, Reijnders e Malen sfiorano il poker che arriva comunque all'84' grazie a Gakpo.



GRUPPO H

Dopo quattro turni in cui aveva raccolto solo due punti, Cipro vince contro San Marino 4-0. Il match si sblocca al 9' grazie a Loizou e resta in equilibrio fino al 59', quando Andreou raddoppia. Il tris porta la firma dell'Hellas Verona, dato che Kastanos, dal dischetto al 67', fa 3-0. Infine, al 79', il poker di Kakoullis.



GRUPPO L

Sorpresa nel gruppo L: terza vittoria di fila per le Isole Far Oer, che battono 2-1 la Repubblica Ceca, ora solo a +1 sul terzo posto occupato proprio dai rivali di giornata. Il match si decide tutto nell'ultimo quarto di gara: a metà ripresa, Andreasen, messo in campo proprio nel secondo tempo, serve Sorensen che fa 1-0, ma al 78' Karabec rimette tutto in parità. L'eroe di giornata è però Martin Agnarsson: entrato all'80', impiega soltanto un minuto a segnare un gol storico per le Isole Far Oer. Le speranze di sorpasso sono però minime: nel prossimo e ultimo turno giocheranno contro la Croazia in trasferta, mentre la Repubblica Ceca ospiterà il fanalino di coda Gibilterra.