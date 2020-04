Ciclismo: "Tour de France"al via il 29 agosto, "Giro d'Italia" dopo il 27 settembre

CICLISMO

L'Uci, la federazione mondiale del ciclismo, ha ufficializzato che il "Tour de France" 2020 prenderà il via il 29 agosto e terminerà il 20 settembre a causa dell'emergenza coronavirus. Decisione che fissa anche i paletti per il Giro d'Italia: la Corsa Rosa si potrà correre infatti dopo i Mondiali previsti dal 20 al 27 settembre ad Aigle-Martigny, in Svizzera, e prima della Vuelta di Spagna.

L'annuncio è arrivato al termine di una riunione in video-conferenza alla quale hanno partecipato l`associazione degli organizzatori (oltre a rappresentanti di ASO, RCS e Flanders Classics), delle squadre (AIGCP) e dei corridori (CPA), per un voto unanime.

Secondo il comunicato dell'Uci il blocco delle corse è prolungato sino al 1 luglio, ma per gli eventi WorldTour bisognerà attendere ulteriormente fino al 1 agosto. Nel nuovo calendario in corso di realizzazione non hanno ancora trovato posto le grandi Classiche Monumento, ma è ufficializzata la collocazione dei GT.

Il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre. "Correre questo evento nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale dato il suo ruolo centrale nell`economia del ciclismo e la sua esposizione, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari", si legge nel comunicato UCI.

Il Mondiale di Aigle-Martigny si svolgerà nelle date previste, ovvero 20-27 settembre, e il programma non cambierà. Il Giro d`Italia si svolgerà invece dopo i Mondiali e sarà seguito dalla Vuelta a España. I Campionati nazionali si svolgeranno il fine settimana del 22-23 agosto, una settimana prima della Grande Boucle. Gli Europei di Trentino 2020 sono invariati. Le Classiche Monumento si svolgeranno tutte nella stagione 2020. Devono tuttavia essere ancora definite le date in cui potremo veder svolgersi Milano-Sanremo (Italia), Giro delle Fiandre (Belgio), Parigi-Roubaix (Francia), Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio) e Il Lombardia (Italia).