Ciclismo, Suv investe gruppo atleti 'Bora': tre feriti

Tre ciclisti della Bora Hansgrohe, la squadra di Peter Sagan, sono stati investiti da un'auto oggi pomeriggio mentre si stavano allenando assieme ad altri 4 compagni di squadra. L'incidente è avvenuto a Ronchi di Castelnuovo del Garda (Verona). L'olandese Wilco Kelderman (terzo all'ultimo Giro d'Italia con la Sunweb), 29 anni, ha riportato una seria lesione al ginocchio, mentre i tedeschi Rüdiger Selig, 31enne, e Andreas Schillinger, 37 anni, avrebbero subito una lieve commozione cerebrale. La dinamica dell'incidente e' in corso di ricostruzione, ma sembra che un Suv abbia tagliato la squadra ai corridori dopo una mancata precedenza, investendo i tre ciclisti che sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati negli ospedali di Peschiera del Garda e di Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento. Secondo quanto si e' appreso Peter Sagan non faceva parte del gruppo perché era già rientrato in albergo.

afp