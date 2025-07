Golf: Isco Championship, Pavan in gara negli Usa

Lo show è doppio questa settimana, con il PGA Tour e il DP World Tour che organizzano in combinata, sempre dal 10 al 13 luglio, anche l'ISCO Championship. In programma a Louisville, nel Kentucky, vedrà tra i protagonisti Andrea Pavan. Il torneo, che ha debuttato nel 2015 (vinse lo statunitense Scott Piercy) sul massimo circuito americano, dal 2018 si è sempre disputato al Keene Trace Golf Club di Lexington mentre, quest'anno, andrà in scena sul percorso dell'Hurstbourne Country Club. Saranno 156 i concorrenti, di cui 50 del DP World Tour. In palio un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 720.000 andranno al vincitore. Sarà una settimana da ricordare per Nick Watney. Il 44enne californiano, che vanta 5 vittorie (l'ultima nel 2012) sul PGA Tour, festeggerà la sua gara numero 500 sul circuito Usa. Mentre Jackson Koivun, leader del world amateur golf ranking, celebrerà la sua settima apparizione sul tour, la quinta stagionale, dopo l'11° posto ottenuto al John Deere Classic vinto la scorsa settimana da Brian Campbell abile a superare al play-off l'argentino Emiliano Grillo, tra i big dell'ISCO Championship 2025. Tra le promesse del futuro, riflettori puntati pure sul 16enne Miles Russell. Mancino, nato a Jacksonville Beach, in Florida, nel 2020 (20° nel LECOM Suncoast Classic) si è distinto come più giovane a superare il taglio sul Korn Ferry Tour. L'ISCO Championship è il 32° evento della regular season del PGA Tour. Ne mancano solamente quattro all'inizio dei Play-offs della FedEx Cup e l'occasione, per guadagnarsi un posto tra i migliori 70, è ghiotta.