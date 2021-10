Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix: rubate le bici degli azzurri campioni

Brutta sorpresa per gli Azzurri ai Mondiali di Ciclismo su Pista in corso a Roubaix: nella notte sono state rubate le biciclette del gruppo inseguitori e velocisti, comprese quelle del quartetto oro iridato con Ganna. Lo ha reso noto la Federciclismo in un comunicato. Il furgone su cui erano state caricate, pronte per tornare in Italia, è stato scassinato: sono state prelevate 20 biciclette di cui 15 da pista. Dai primi rilevamenti della polizia è emerso che si è trattata di opera di professionisti, che sapevano quale furgone scassinare, nonostante i controlli del parcheggio privato e custodito in cui si trovava il mezzo.