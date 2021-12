Ciclismo su pista, Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: "Sto bene"

E' stata operata al cuore per una tachicardia con successo Martina Fidanza, campionessa del mondo nello scratch, che ha avuto aritmie anomali in allenamento. La 22enne bergamasca è stata sottoposta a un'ablazione al cuore all'atrio destro. "Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene - ha scritto su Instagram -. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!".