Ciclismo su pista, Europei: medaglia d’oro per Confalonieri nella corsa a punti

Maria Giulia Confalonieri si aggiudica la medaglia d’oro nella Corsa a Punti ai Campionati Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). La pistard brianzola del team Valcar Cylang Cycling concede il bis consecutivo in questa disciplina in maniera autorevole e intelligente, riuscendo a trovare l’azione giusta al momento giusto. È l’oro azzurro numero due all’Europeo, per un totale di quattro medaglie per l’Italia in questa rassegna.

Una prestazione superba per Maria Giulia Confalonieri, che regala all’Italia la quarta medaglia agli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn e a se stessa il secondo titolo continentale consecutivo nella Corsa a Punti. L’azzurra, protagonista di una gara strepitosa, inizia a emergere al 30esimo giro vincendo il terzo sprint, per poi diventare letteralmente imprendibile per le avversarie nel terzo finale, laddove conquista ben tre sprint di fila (settimo, ottavo e nono) infilandoci in mezzo anche un giro guadagnato. Nel finale alla brianzola è bastato controllare la rivale più pericolosa, la bielorussa Tatsiana Sharakova, chiudendo al secondo posto la volata conclusiva alle spalle dell’avversaria, e coronando così questo importante successo. La classifica finale vede Maria Giulia Confalonieri prima con 46 punti davanti ai 44 della Sharakova; podio per l’ucraina Hanna Solovey a 38 davanti alla francese Coralie Démay (28), alla portoghese Maria Martins (27) e alla russa Daria Klimova (26). Per l’Italia secondo oro della manifestazione dopo quello conquistato da Elia Viviani nell’Eliminazione.