Ciclismo: Skjelmose vince la 6a tappa della Parigi-Nizza, McNulty si riprende la maglia gialla

CICLISMO

© afp Una stoccata di Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ha deciso la sesta tappa della Parigi-Nizza. Il campione danese si è aggiudicato la frazione con arrivo a La Colle-sur-Loup al termine di un attacco in contropiede con gli americani Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che ha ribaltato la classifica generale strappando la maglia gialla all'australiano Luke Plapp (Team Jayco-AlUla).

Prima fase di corsa prevedibile con Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Michael Storer (Tudor Pro Cyclyng) e Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Cedric Beullens (Lotto-Dstny), Laurence Pithie (Groupama-FDJ) e Marco Haller (BORA-Hansgrohe) che sono riusciti a evadere dal gruppo sul Col des Leques dopo una serie di tentativi senza esito.

In grado di guadagnare un vantaggio massimo di un minuto e mezzo, i battistrada sono stati ripresi a sessanta chilometri dal traguardo sotto i colpi dell'Ineos-Grenadiers che hanno tenuto sotto controllo la corsa per Egan Bernal.

Poco dopo il primo passaggio sul traguardo il gruppo è esploso complice l'attacco di Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) portandosi con sè Santiago Buitrago (Bahrein Victorius), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) e la maglia gialla Luke Plapp (Team Jayco-AlUla) oltre al compagno di squadra Aleksander Vlasov, Felix Gall e Aurelien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) e Wilco Keldermann (Team Visma | Lease a Bike).

In contropiede è però scattato Jorgenson che è stato poco dopo raggiunto da McNulty e Skjelmose mentre dietro in curva cadeva Buitrago, costretto a cambiare bici e perdere un minuto dagli immediati inseguitori. Dopo aver resistito sull'ultimo strappetto, il terzetto ha allungato ulteriormente in discesa complice alcuni rischi presi sull'asfalto bagnato mentre dietro Roglic dava soltanto in parte il suo contributo.

In vista del traguardo di La Colle-sur-Loup Skjekmose è partito secco lasciando sul posto McNulty e Jorgenson che si sono dovuti accontentare degli altri due gradini del podio. Inutile l'allungo di Remco Evenepoel a pochi metri dal traguardo con il campione belga che si è dovuto accontentare del quarto posto a 52 secondi di ritardo dal vincitore.

A guidare la classifica generale è ora Brandon McNulty che si riprende dopo due giorni la maglia gialla precedendo di ventitrè secondi il connazionale Matteo Jorgenson e di trentaquattro Luke Plapp in vista della settima tappa con arrivo a Madone d'Utelle.