Ciclismo: show di Pogacar, cade e poi vince le Strade Bianche

Con loro Connor Swift, superstite della fuga, che veniva tagliato fuori da uno degli episodi chiave. La caduta in discesa di Pogacar, tradito dall'eccessiva velocità, causava anche il lungo del rivale. Pidcock rimaneva così in testa da solo, ma optava per aspettare il campione del mondo: la tregua armata tra i due favoriti durava fino al Colle Pinzuto e all'attacco di Pogacar. Da qui in poi, ecco l'assolo del re del ciclismo mondiale, semplicemente imprendibile: il vantaggio volava in un amen oltre il minuto, con la grande vittoria di Pogacar. Per Pogi è il terzo successo nelle ultime quattro edizioni (2022, 2024, 2025), col solo Pidcock a spezzare il suo dominio nella prima classica italiana. Secondo Pidcock (+1'23"), che precede Tim Wellens (+2'11"). Si tratta del secondo grande successo in maglia iridata (dopo il Lombardia) per Pogacar, che ora inseguirà la Milano-Sanremo e poi si preparerà per la Roubaix e la doppietta Tour-Vuelta. Lo sloveno fa la storia: nessuno aveva mai vinto le Strade Bianche per due anni consecutivi.