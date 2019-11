Ciclismo: Paternoster investita da un'auto, polso fratturato

CHE SPAVENTO!

Grande spavento per Letizia Paternoster. La 20enne ciclista azzurra è stata travolta da un'auto questa mattina verso le nove ad Arco mentre viaggiava sulla sua city-bike. Lo riferisce il quotidiano locale 'L'Adige'. La Paternoster non si stava allenando: è stata immediatamente trasportata in ambulanza all'ospedale di Arco. La prognosi è di 30 giorni per una microfrattura a un polso e un danno in bocca. E' già stata dimessa. Paternoster, che spavento! instagram

La ciclista azzurra investita da un'auto: polso fratturato





Come riferisce sempre L'Adige, secondo una prima ricostruzione della Polizia locale dell'Alto Garda e Ledro, Paternoster stava pedalando in una rotatoria. Il conducente della vettura non si è accorto della presenza della bicicletta e ha investito l'azzurra.