Ciclismo, Mondiali su strada: Lorenzo Milesi è oro nella cronometro Under 23

MONDIALI CICLISMO

L’azzurro batte il belga Alec Segaert e si laurea Campione, terzo l’australiano McKenzie

© ipp Medaglia d’oro quasi inaspettata per l’Italia nei Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow. Gli azzurri trionfano nella Cronometro Under 23 con Lorenzo Milesi. L’azzurro chiude con il tempo di 43’00’’23, che vale la medaglia d’oro. Secondo posto per il belga Alec Segaert, attardato di undici secondi al traguardo, mentre è Hamish McKenzie a conquistare la medaglia di bronzo. Deludente la prova dell’altro italiano in gara Bryan Olivio.

C’è un nuovo gioiellino nel Ciclismo italiano: Lorenzo Milesi si laurea Campione del Mondo nella Cronometro Under-23. Nei Mondiali di Ciclismo su strada di Glasgow l’azzurro si impone con una grandissima prova, chiudendo con il tempo di 43’00’’36. Nulla da fare invece per l’altro italiano in gara, Bryan Olivio, finito nelle retrovie dopo una corsa deludente (anche per via di un problema alla gamba sinistra). Milesi si prende l’hot seat e non la molla più, precedendo il belga Alec Segaert e l’australiano Hamish McKenzie.

La medaglia d’argento è in linea con la prova di Lorenzo fino agli ultimi intertempi, ma nel finale la sua pedalata non è fluida come quella dell’azzurro. Il belga chiude con un ritardo di undici secondi, dovendo quindi accontentarsi della seconda posizione. Nulla da fare anche per il campione in carica Carl-Frederik Bevort, apparso in condizioni non ottimali fin dalle prime pedalate. Dopo l’ottima prova di Bettiol nella gara di qualche giorno fa, l’Italia si gode un’altra soddisfazione in questi Mondiali su strada.