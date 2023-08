A GLASGOW

© Getty Images Quinta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023, in scena a Glasgow. Al Sir Chris Hoy Velodrome tocca ad Elia Viviani cercare di confermarsi campione del mondo nella Corsa ad eliminazione, riscattando l’opaca prova nell’Omnium. Il veronese chiude al terzo posto, dietro al canadese Dylan Bibic e al nuovo iridato, il britannico Ethan Vernon. Niente tris mondiale dopo Roubaix 2021 e Saint-Quentin-En-Yvelines 2022.

I Mondiali di ciclismo su pista 2023 arrivano alla quinta giornata: alla Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow c’è attesa per Elia Viviani, protagonista della Corsa ad eliminazione, specialità in cui è chiamato a confermare il titolo iridato dopo le vittorie di Roubaix 2021 e Saint-Quentin-En-Yvelines 2022. Reduce dal risultato non esaltante e non privo di polemiche dell’Omnium, il classe 1989 sale sul podio e conquista la medaglia di bronzo. Dopo l’iniziale neutralizzazione della gara a causa di una doppia caduta a centro gruppo, il primo eliminato è il portoghese Martins, seguito dal danese Hansen, che ci mette un po’ a comprendere di essere stato escluso dalla competizione.

Il tedesco Teutenberg è undicesimo, eliminato subito dopo il francese Grondin e quasi simultaneamente c’è un’altra doppia caduta (senza conseguenze) con protagonisti l’olandese Buchli (già colpevole della prima neutralizzazione) e il belga Hesters. In top 3 arrivano Dylan Bibic, Ethan Vernon e Viviani, che chiude terzo. Oro per il britannico, che precede il canadese e diventa nuovo detentore del titolo mondiale di specialità. Buona prestazione per l’italiano, che riesce a riscattare i risultati delle prove dei giorni precedenti e conquistare una medaglia importante e mai scontata in queste competizioni.