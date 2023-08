Ciclismo, Mondiali: capolavoro di Ganna! È oro nell’inseguimento, bronzo per Milan

Mondiali ciclismo

Filippo rimonta oltre due secondi negli ultimi due giri ed è Campione del Mondo a Glasgow

Ganna show ai Mondiali: oro nell'inseguimento



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Capolavoro assoluto di Filippo Ganna! L’italiano è Campione del Mondo nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Ciclismo di Glasgow. Ganna si prende di forza la medaglia d’oro con una rimonta incredibile, recuperando oltre due secondi all’inglese Bigham (argento) negli ultimi due giri della corsa. Gioia anche per Jonathan Milan, che si aggiudica la medaglia di bronzo vincendo la finale 3°/4° posto contro il portoghese Oliveira.

Filippo Ganna è Campione del Mondo nell’inseguimento maschile, nei Mondiali di Ciclismo a Glasgow. Ganna si aggiudica la medaglia d’oro con un capolavoro assoluto, rimontando oltre due secondi negli ultimi due giri di corsa all’inglese Bigham (medaglia d’argento). Il britannico parte forte e resta costante anche dopo i primi due chilometri. Quando tutto sembra perduto Filippo inizia a guadagnare qualcosa, andando prima a dimezzare il divario in un giro, per poi completare una rimonta pazzesca proprio sul traguardo. L’italiano della Ineos Grenadiers chiude con il tempo di 4’01’’976, mentre per Bigham il tempo è di 4’02’’030. Un inseguimento maschile che per l’Italia porta anche la medaglia di bronzo di Jonathan Milan. Il ragazzo della Bahrain-Victorius trionfa agilmente nella finale per il terzo gradino del podio, controllando la sfida con il portoghese Oliveira dall’inizio alla fine: Milan chiude con il tempo di 4’05’’868, rifilando oltre due secondi al lusitano.

Vedi anche ciclismo Ciclismo, Van der Poel vince il titolo mondiale su strada a Glasgow