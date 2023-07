Ciclismo: l'Uci sospende Miguel Angel Lopez per sospetti di doping, niente Mondiali

© Getty Images

Il colombiano Miguel Angel Lopez è stato fermato dall'Unione ciclistica internazionale a causa di un'indagine antidoping. Lopez è indagato "per uso e possesso di una sostanza proibita nelle settimane precedenti il Giro d'Italia 2022", ha informato l'Uci in merito alla scelta di "sospendere in via provvisoria il corridore, in attesa della decisione finale". Il colombiano si era ritirato durante la quarta tappa della corsa rosa dello scorso anno, lamentando problemi all'anca.