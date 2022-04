Ciclismo, Kwiatkowski si aggiudica l’Amstel Gold Race al fotofinish

CICLISMO

Il polacco vince la classica olandese battendo Cosnefroy nello sprint a due. Terzo il belga Benoot

Serve ancora una volta il fotofinish per decretare il vincitore dell’Amstel Gold Race. Stavolta tocca a Michal Kwiatkowski festeggiare sul traguardo della storica classica olandese, al termine di una volata a due con il francese Benoit Cosnefroy. Proprio il corridore della Ineos-Grenadiers aveva allungato dopo il Cauberg, staccando il gruppetto che si era avvantaggiato sul Keutenberg. Terza posizione per il belga Tiesj Benoot. afp

Michal Kwiatkowski doma l’Amstel Gold Race con un altro finale thrilling. Il corridore della Ineos-Grenadiers si aggiudica la classica olandese battendo al fotofinish Benoit Cosnefroy, con cui disputa lo sprint a due per decidere la corsa. Terzo il belga Benoot, mentre il grande favorito Mathieu Van der Poel termina quarto, regolando il gruppo di inseguitori nella volata dei battuti.



La giornata viene caratterizzata dalla fuga di sei ciclisti, tra cui l’italiano Rastelli, ma già a 35 km dall’arrivo il gruppo torna compatto. Sul Keutenberg, la coppia dell’Ineos-Grenadiers composta da Michal Kwiatkowski e Tom Pidcock forza l’andatura e porta via un gruppetto di una dozzina di corridori, tra cui il grande favorito Mathieu Van der Poel e altri protagonisti attesi, come Asgreen, Cosnefroy e Hirschi. Gli uomini dietro accusano presto un divario abbastanza ampio e rimangono tagliati fuori dalla lotta per la vittoria.



Il passaggio sul Cauberg non vede azioni rilevanti. A poche centinaia di metri dal transito sul traguardo per l’inizio dell’ultimo giro, Kwiatkowski cerca una nuova azione, venendo seguito da Benoit Cosnefroy. La coppia guadagna presto un discreto margine e si presenta all’ultimo chilometro con una ventina di secondi di vantaggio, rendendo chiaro che la vittoria è un discorso a due. Il francese fa volata di testa, ma Kwiatkowski esce dalla sua ruota e riesce a vincere al fotofinish, come era già successo l’anno scorso, sempre all’Amstel, a Wout Van Aert.