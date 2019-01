Ciclismo, Keisse si appoggia alla cameriera: denunciato per abuso sessuale

29/01/2019

L'episodio si è verificato due giorni prima della Vuelta di San Juan, la ragazza ha visto i ciclisti allenarsi e ha chiesto una foto con loro. Dopo averla rivista, però, si è accorta del gesto di Keisse: "Sono molto arrabbiata, mi ha mancato di rispetto. Sono andata alla polizia, ho parlato con i miei avvocati ed è scattata la denuncia. Non puoi venire in un altro Paese per trattare le donne come fossero cose insignificanti" le parle della donna a Telesol.



"Era uno scherzo, non avrei dovuto farlo ma non mi merito più di un avvertimento o una multa" ha detto il belga, 36 anni, raccontando di essersi anche scusato di persona con la barista. La Quick Step, riporta Marca, starebbe cercando di chiudere la questione con una transazione finanziaria.