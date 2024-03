Ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 6a tappa della Tirreno-Adriatico e chiude i conti per la classifica generale

CICLISMO

Il danese del Team Visma | Lease a Bike ha attaccato nuovamente sul Monte Petrano distanziando di ... Jay Hindley e Juan Ayuso

© lapresse Chi vorrà vincere il Tour de France il prossimo estate dovrà vedersela nuovamente con Jonas Vingegaard. Dopo aver vinto le ultime due edizioni della Grand Boucle, il danese del Team Visma | Lease a Bike ha messo nel mirino il tris e lo ha dimostrato alla Tirreno-Adriatico dove ha concesso il bis nella sesta tappa. Dopo il successo solitario a Valle Castellana, Vingegaard ha mostrato la propria forza sulle pendici di Monte Petrano staccando Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Inizio molto movimentato con numerosi corridori decisi ad attaccare. Dopo diversi tentativi hanno preso il largo in nove, Ben Healy, Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Axel Zingle (Cofidis), Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Ivan Garcia Cortina (Movistar), Andreas Leknessund (Uno-X), Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale) e Nikias Arndt (Bahrain-Victorious), in grado di guadagnare circa 2'20" sul gruppo tirato dagli uomini del Team Visma | Lease a Bike.

Lungo l'ascesa al Valico di Monte Romualdo Healy ha provato a fare la differenza mettendo in crisi parte dei compagni di fuga e rimanendo al comando insieme a Carapaz, Cortina e Leknessund a fronte di un gruppo sempre più vicino. L'irlandese è rimasto al comando anche sul gran premio della montagna di Moria staccando Cortina e lasciando poi strada libera al compagno Carapaz e a Leknessund.

Lungo la scalata di Monte Petrano Carapaz ha provato ad andarsene in solitaria, tuttavia il gruppo tirato dalla Bora-Hansgrohe di Jay Hindley ha iniziato a recuperare terreno sino a 6,5 chilometri dall'arrivo quando ha provato ad attaccare l'australiano, prontamente tenuto sotto controllo da Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Passate poche centinaia di chilometri e la maglia azzurra ha allungato nuovamente lasciando gli avversari sui pedali e fuggendo via verso la vittoria finale.

Il danese ha tagliato il traguardo in solitaria con 26 secondi di vantaggio su Juan Ayuso che conserva la seconda posizione in classifica generale battendo allo sprint Jai Hindley. Quarta piazza per il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) che ha così recuperato posizioni nella graduatoria, mentre Vingegaard si assicura così la vittoria finale in vista dell'ultima tappa dedicata ai velocisti con arrivo a San Benedetto del Tronto.