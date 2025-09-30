Ciclismo inclusivo: i risultati dei Campionati Italiani FISDIR-FCI FAUMCUP 2025 di mountain bike

La manifestazione a Iseo è stata organizzata dalla Gima Sport A.S.D. in concomitanza a “La Dario Acquaroli Internazionale 2025”, gara di punta per bikers giunta quest’anno alla 24° edizione, punto di riferimento nel panorama agonistico italiano e mondiale, che si è svolta domenica 28 settembre. Nonostante la pioggia di sabato pomeriggio 27 settembre, oltre 30 atleti e atlete provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento sulle sponde del lago di Iseo per affrontare l’importante sfida del circuito nazionale. La gara, disputata su un percorso fuori strada di circa 500 metri, che si è snodato sulle strade del centro cittadino e sul vicino campo sportivo, ha messo alla prova abilità, determinazione e spirito sportivo dei partecipanti.