Ciclismo, Mondiali: l'azzurra Pegolo è seconda nella gara Juniores

Terza è giunta la svizzera la Anja Grossman, quinto posto per Giada Silo, che non ha retto i metri finali. La prova ha visto una partenza controllata, con la Spagna a dettare il ritmo e a tentare i primi allunghi. La corsa si è decisa negli ultimi giri, con una selezione sulla Côte de Kigali Golf e il gruppo ridotto a cinque atlete sullo strappo finale della Côte de Kimihurura.