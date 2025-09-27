Logo SportMediaset
MONDIALI CICLISMO

Ciclismo, Mondiali: l'azzurra Pegolo è seconda nella gara Juniores

L'oro è andato alla spagnola Paula Ostiz

27 Set 2025 - 11:52
© Getty Images

© Getty Images

Terzo podio per l'Italia ai Mondiali in Ruanda. Dopo il bronzo conquistato da Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e il trionfo di Lorenzo Finn nella prova in linea di categoria, è arrivato anche l'argento di Chantal Pegolo tra le juniores. Una prestazione corale straordinaria, con ben tre azzurre in lotta per le medaglie fino all'ultimo giro. L'oro è andato alla spagnola Paula Ostiz.

Terza è giunta la svizzera la Anja Grossman, quinto posto per Giada Silo, che non ha retto i metri finali. La prova ha visto una partenza controllata, con la Spagna a dettare il ritmo e a tentare i primi allunghi. La corsa si è decisa negli ultimi giri, con una selezione sulla Côte de Kigali Golf e il gruppo ridotto a cinque atlete sullo strappo finale della Côte de Kimihurura.

In volata si è imposta Ostiz, che dopo l'argento a cronometro ha conquistato il titolo iridato. Difficile chiedere di più alla 18enne friulana Pegolo, che si è trovata di fronte proprio la favorita della vigilia. Per Chantal resta comunque una prestazione di altissimo livello e una medaglia di grande valore.

mondiali ciclismo

