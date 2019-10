Ciclismo, Giro d'Italia 2020: al via anche Peter Sagan per la prima volta

CICLISMO

Finalmente Peter Sagan sulle strade del Giro d'Italia: il campione slovacco ha annunciato la sua partecipazione, per la prima volta, alla Corsa Rosa nel 2020. Il tre volte campione del mondo del team BORA-hansgrohe non vede l'ora di correre: "L'Italia occupa un posto speciale nel mio cuore. È il paese in cui ho vinto il mio primo campionato del mondo nel 2008 e dove ho trascorso gli anni formativi della mia carriera professionale. Ho corso tante gare importanti in Italia, ma sentivo che mancava qualcosa: tutti i corridori sognano di partecipare al Giro".

Giro d'Italia 2020 che scatterà da Budapest il prossimo 9 maggio: "Non sarà una gara facile, ma non vedo l'ora". I rivali per la maglia ciclamino della classifica punti sono avvertiti.