Ciclismo, Giro Delfinato: seconda tappa e maglia leader a Roglic

Primoz Roglic ha vinto la seconda tappa del Giro del Delfinato, in Francia, da Vienne al Col de Porte di 135.0 km. Il campione sloveno della Jumbo Visma ha fatto il vuoto a meno di un chilometro dal traguardo posto in salita, precedendo di 8 secondi il francese Tibaut Pinot della Groupama FDJ e il tedesco Emanuel Buchmann della Bora Hansgrohe. Decimo il colombiano Egan Bernal del Team Ineos, staccato di 10 secondi insieme al connazionale Nairo Quintana della Arkea Samsic. Anche oggi in difficoltà Chris Froome, della Ineos. Con il successo odierno Roglic conquista anche la maglia di leader della classifica generale. La giornata è stata caratterizzata da una violenta grandinata quando molti stavano scalando il Col de Port. La foto del belga Tim Declerq fa davvero impressione.