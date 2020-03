Ciclismo, Gavazzi in terapia intensiva: lotta contro il coronavirus

Pierino Gavazzi lotta per la vita contro il coronavirus. Il vincitore della Milano - Sanremo 1980 sta lottando con il CoVID-19 all`Istituto Clinico San Rocco di Ome. Classe 1950, il velocista bresciano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, potenziato appositamente per combattere questa emergenza, ed è sotto un casco per l'ossigeno dopo essersi sentito male nei giorni scorsi.