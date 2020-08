Ciclismo, Fabio Jakobsen in "condizioni gravi ma stabili"

Lo stato di salute del corridore olandese Fabio Jakobsen, vittima di una terribile caduta ieri al traguardo a Katowice nella prima tappa del Giro ciclistico della Polonia, rimane "grave" ma è "stabile". È quanto hanno indicato questa mattina i medici dell'ospedale in cui viene curato l'atleta. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha subito un intervento chirurgico alla testa durante la notte di cinque ore ed è ancora in terapia intensiva, in coma indotto.