Ciclismo: Evenepoel in condizioni stabili dopo il terribile volo al Lombardia

Remco Evenepoel, il ciclista belga protagonista di una terribile caduta ieri al Giro di Lombardia, "ha trascorso la notte nell'area subintensiva dell'ospedale Sant'Anna" di Como, "è stazionario, non in pericolo di vita, i parametri vitali come gli esami ematochimici sono buoni". Lo riferisce la stessa struttura sanitaria. Nelle prossime ore, spiega l'ospedale, "le sue condizioni saranno rivalutate in previsione di poter condividere con il medico societario il rientro protetto in Belgio". Evenepoel ha riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro.