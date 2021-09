Ciclismo, Europei: oro per Silvia Zanardi nella prova in linea under 23

EUROPEI

Bis per la piacentina dopo le vittorie su pista di qualche giorno fa: battute Blanka Vas e Muzic. Realini chiude quinta



Silvia Zanardi si laurea campionessa europea in strada. La 21enne piacentina batte in volata l’ungherese Kata Blanka Vas e la francese Evita Muzic nella prova in linea under 23 e si aggiudica così una strepitosa medaglia d’oro. Nel finale le tre avanti hanno fatto esplodere il gruppetto inseguitore e si sono giocate la vittoria. Zanardi, quindi, si ripete dopo i tre allori conquistati negli Europei su pista pochi giorni fa. Gaia Realini è quinta.

Non ci crede Silvia Zanardi appena arrivata all’arrivo. Ha la forza di dire soltanto “aiuto” con un’espressione incredula avanti a un membro dello staff della Nazionale. Ma è la pura verità: la piacentina è campionessa europea under 23 di ciclismo su strada. L’azzurra, classe 2000, anticipa in una volata a tre Kata Blanka Vas (Ungheria) ed Evita Muzic (Francia). L’emiliana, già pluricampionessa mondiale ed europea su pista da juniores, fa valere il proprio spunto veloce; sfruttando anche il fatto che Blanka Vas fosse partita un po’ lunga. Tra le prime dieci si piazzano anche Gaia Realini, quinta, e Camilla Alessio, nona. Dodicesima Barbara Malcotti, a suggellare una fantastica prestazione di squadra.

La corsa vede i primi giri scivolare via a gruppo compatto. Il tentativo più interessante arriva poco prima del completamento del quarto giro ed è quello di Marie Le Net, che riesce a guadagnare una ventina di secondi su un gruppetto formato da Alessio, Malcotti, Zanardi, Realini (ITA), Koch, Ludwig, Bauerfiend (GER) Vas (HUN), Wiel, Muzic, Curinier, Grangier (FRA), Bossuyt (BEL), Ysland (NOR), Van Anrooij (NED), Stigger, Mitterwallner (AUT), Kumiega (POL) e Cantera (ESP). Al passaggio dal traguardo per la quinta (e penultima) volta la francese viene riassorbita dalle inseguitrici a formare un gruppo di venti atlete. Nel finale si sganciano Zanardi, Vas e Muzic, le quali fanno esplodere il gruppetto inseguitore e vanno a giocarsi il successo in una volata a tre dominata dall’azzurra. Per un titolo che si aggiunge al titolo di campionessa europea su pista under 23 di poche settimane fa.