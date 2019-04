Ciclismo: Campenaerts fissa il nuovo record dell'ora in 55.089 km

16/04/2019

Victor Campenaerts batte Bradley Wiggins. Il 27enne corridore belga, due volte vincitore del titolo Europeo crono e bronzo iridato, ha stabilito il nuovo record dell'ora di ciclismo. Sulla pista di Città del Messico, in altura, ha percorso in sessanta minuti la distanza di 55.089 km. Il precedente primato apparteneva all'inglese, stabilito il 7 giugno 2015 nella sua Londra, percorrendo 54.526 Km, 563 metri in meno di Campenaerts.