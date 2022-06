Ciclismo, annuncio shock di Lemond: "Ho la leucemia"

CICLISMO

L'ex campione del mondo e vincitore del Tour ha scoperto la malattia: "Inizierò la chemioterapia"

Annuncio choc di Greg Lemond, il due volte campione del mondo (1983 e 1989) e tre volte vincitore del Tour de France (nel 1986, 1989, 1990). "Mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica. Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, ed è un tipo di leucemia che non è pericoloso per la vita o invalidante", ha dichiarato il 60enne campione statunitense.

Avevo avvertito alcune settimane di stanchezza che mi hanno spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì scorso ho ricevuto la mia diagnosi formale. I miei medici dell'Università del Tennessee, con la consulenza di un team della Mayo Clinic, hanno delineato un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana", ha aggiunto.

"Nessuno vuole mai sentire la parola cancro ma, è vero, c'è un grande sollievo, ora, sapere perché mi sentivo male. I miei medici ed io abbiamo deciso un trattamento che inizierà questa settimana. Dovrei sentirmi meglio tra poche settimane e per il prossimo futuro. La prognosi a lungo termine è molto favorevole", ha sottolineato lo statunitense che non potrà seguire il prossimo del Tour de France (dal 1 al 24 luglio), a causa delle cure che dovrà sottoporsi per curare la malattia.