Ciclismo: a Van Aert la Gent-Wevelgem, battuto Nizzolo in volata

CICLISMO

Il belga della Jumbo-Visma è strepitoso nel finale e si prende la corsa di casa, superando gli azzurri

Wout Van Aert si aggiudica l’83esima edizione della Gent-Wevelgem. La corsa belga, valida come 10a prova dell’UCI World Tour 2021 categoria 1.UWT, vede il corridore padrone di casa prevalere su Giacomo Nizzolo nella volata finale che era scattata con Stefan Kung, dopo avere percorso 248 chilometri con partenza da Ypres. Oltre a loro, erano arrivati compatti al comando anche Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Nathan Van Hooydonck e Michael Matthews. Getty Images

Wout Van Aert, favorito numero 1 dell’edizione numero 83 della Gent-Wevelgem, primeggia da campione imponendosi in uno sprint ristretto. Il belga della Jumbo-Visma, dopo avere vinto l’anno scorso la Strade Bianche e la Milano-Sanremo, aggiunge nel proprio palmarès la corsa di casa con una volata perfetta a battere i due italiani Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka ASSOS) e Matteo Trentin (UAE Emirates). E dire che c’erano ben tre italiani in fuga, considerando anche la presenza di Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious) fino all’ultimo. Per Van Aert si tratta del terzo successo in stagione; ventesimo della carriera.

Subito una fuga nelle prime fasi di gara, in un percorso davvero appassionante che, accoppiato a un forte vento laterale, ha creato un grandissimo spettacolo. All’attacco vanno Stefan Bissigger, Daniel Arroyave (EF Education-Nippo), Christophe Noppe (Arkea Samsic), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces) e Yevgeniy Fedorov (Astana – Premier Tech). La corsa poi s’infiamma. A più di 100 chilometri dal traguardo, il gruppo si spezza in più tronconi e davanti rimangono una ventina di corridori. Il gruppo principale non riesce a ricucire il gap. Ci prova in tutti i modi la Deceuninck Quick-Step, che a sorpresa si trova in inferiorità numerica: prima Ballerini, poi Stybar e Lampaert tentano l’assalto al drappello al comando, senza però agguantare la testa della corsa.

A scremare il gruppo dei migliori ci pensa Van Aert in cima alla seconda scalata del Kemmelberg: nove corridori riescono a resistere all’accelerata del belga, tra i quali i nostri portacolori Trentin, Nizzolo e Colbrelli. Niente da fare invece per Sam Bennet, che dopo l’ultimo muro ha un problema di stomaco e resta attardato. Ottimo accordo per i leader della corsa, i quali arrivano a giocarsi la corsa in uno sprint ristretto. Imbattibile in volata Van Aert, che domina in lungo e in largo battendo i tre azzurri: secondo Nizzolo, terzo Trentin, quarto Colbrelli. Quinta posizione per l’australiano Michael Matthews.