Caso Pantani, la Procura di Trento acquisisce gli atti sulla morte del campione romagnolo

Tra gli atti in possesso della magistratura di Trento anche le dichiarazioni rese a suo tempo e a più riprese ai carabinieri dall'ex capo clan camorristico di Mondragone, poi divenuto collaboratore di giustizia, secondo cui "se Pantani vinceva il Giro avrebbe buttato in mezzo alla via quelli che gestivano le scommesse". E poi ci sono i "buchi investigativi" evidenziati dalla Commissione parlamentare antimafia come si legge nelle "risultanze relative alla morte dello sportivo Marco Pantani ed eventuali elementi connessi alla criminalità organizzata che ne determinarono la squalifica nel 1999". Atti che per la prima volta riferiscono delle audizioni degli operatori del 118 che trovarono il ciclista morto ormai da ore e mai ascoltati durante le prime indagini. "Appare non condivisibile la scelta, conseguente alla frettolosa conclusione delle indagini, di non rilevare le impronte digitali nel luogo del rinvenimento del cadavere, del tutto inspiegabile in considerazione della copiosa presenza di sangue, visibile dalle numerose fotografie della polizia scientifica, di cui si sarebbe dovuta verificare l'appartenenza", ha concluso la Commissione antimafia.