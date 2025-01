Maria Canins vuole rilanciare il ciclismo femminile: "Bisognerebbe accorciare le tappe per aumentare lo spettacolo"

Una "maestra di vita" per molte nostre atlete e che vede nel ciclismo una fonte vitale per avvicinare i giovani allo sport. Per riuscirci servirebbero però grandi investimenti sul settore sicurezza: "Servirebbero molte più giornate a tema, in cui vengono chiuse le strade al traffico. Magari fermando la viabilità dalle 9.30 anziché alle 8.30, così gli automobilisti. Hanno tempo di passare prima. Questi Bike Day sono una vera festa senza velleità di classifica. Altrimenti andare in strada quando c’è traffico motorizzato è diventato un problema. Ci sono troppi veicoli e le carreggiate non sono diventate più larghe nel corso degli anni. I camion, invece, sono più grossi. Per questo preferisco andare in mountain bike sui sentieri - ha spiegato Canins in un'intervista rilasciata a Stefano Scacchi per Bike -. Sarebbe necessario realizzare più piste dove i bambini possono cominciare a pedalare in sicurezze. Non veri e propri velodromi olimpici, ma luoghi sicuri dove andare in bicicletta senza rischi. Noi usavamo la pista per migliorarci tecnicamente. Ricordo sessioni di una settimana a Padova. Adesso, invece, la pista potrebbe essere una salvezza per allenarsi lontani dal traffico”.