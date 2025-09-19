Bike Park Plan de Dorones: una stagione di successi e sfide epiche

© Ufficio Stampa
L’estate 2025 ha confermato Plan de Corones come punto di riferimento per la mountain bike, grazie anche ai risultati dei suoi testimonial: Nadine Ellecosta, talento emergente dell’Enduro, e Jan Laner, giovane promessa del downhill altoatesino. Nadine ha chiuso la stagione con un prestigioso 3° posto nella Coppa del Mondo Enduro e un ottimo 8° posto ai Campionati Mondiali Enduro disputati nel Vallese, in Svizzera. Jan, dopo un infortunio a fine giugno, è tornato in gara con determinazione, conquistando la vittoria nella tappa di Nevegal in Coppa Italia Downhill, dove è attualmente leader della classifica generale.
A fine agosto, Plan de Corones ha ospitato la Kronplatz King MTB Marathon, una gara spettacolare che ha visto sfidarsi centinaia di atleti su un tracciato tecnico e panoramico, unico nel suo genere. Le discese, infatti, si sono svolte sugli adrenalinici e suggestivi trail del Bike Park. Nonostante il maltempo, l’evento si è svolto con grande successo. A trionfare sono stati Fabian Costa tra gli uomini e Stefanie Stofer tra le donne, sottolineando ancora una volta il respiro internazionale della competizione.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4-5 ottobre, con la tappa di Coppa Italia Downhill: un weekend di adrenalina pura sui trail del Bike Park Kronplatz.
