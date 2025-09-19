Bike Park Plan de Dorones: una stagione di successi e sfide epiche

A fine agosto, Plan de Corones ha ospitato la Kronplatz King MTB Marathon, una gara spettacolare che ha visto sfidarsi centinaia di atleti su un tracciato tecnico e panoramico, unico nel suo genere. Le discese, infatti, si sono svolte sugli adrenalinici e suggestivi trail del Bike Park. Nonostante il maltempo, l’evento si è svolto con grande successo. A trionfare sono stati Fabian Costa tra gli uomini e Stefanie Stofer tra le donne, sottolineando ancora una volta il respiro internazionale della competizione.