Bike Park Plan de Dorones: una stagione di successi e sfide epiche

19 Set 2025 - 20:47
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’estate 2025 ha confermato Plan de Corones come punto di riferimento per la mountain bike, grazie anche ai risultati dei suoi testimonial: Nadine Ellecosta, talento emergente dell’Enduro, e Jan Laner, giovane promessa del downhill altoatesino. Nadine ha chiuso la stagione con un prestigioso 3° posto nella Coppa del Mondo Enduro e un ottimo 8° posto ai Campionati Mondiali Enduro disputati nel Vallese, in Svizzera. Jan, dopo un infortunio a fine giugno, è tornato in gara con determinazione, conquistando la vittoria nella tappa di Nevegal in Coppa Italia Downhill, dove è attualmente leader della classifica generale.

A fine agosto, Plan de Corones ha ospitato la Kronplatz King MTB Marathon, una gara spettacolare che ha visto sfidarsi centinaia di atleti su un tracciato tecnico e panoramico, unico nel suo genere. Le discese, infatti, si sono svolte sugli adrenalinici e suggestivi trail del Bike Park. Nonostante il maltempo, l’evento si è svolto con grande successo. A trionfare sono stati Fabian Costa tra gli uomini e Stefanie Stofer tra le donne, sottolineando ancora una volta il respiro internazionale della competizione.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4-5 ottobre, con la tappa di Coppa Italia Downhill: un weekend di adrenalina pura sui trail del Bike Park Kronplatz.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

