Alice Toniolli si sveglia dal coma dopo l'incidente: "Riconosce le persone e parla"

La famiglia Toniolli torna a sorridere dopo la grande paura per l'incidente subito da Alice al Circuito dell’Assunta. L'atleta della Top Girls Fassa Bortolo è uscita dal coma farmacologico dopo la terribile caduta in cui era incorsa in occasione della gara andata in scena a Vittorio Veneto lo scorso 14 agosto. A comunicarlo è stata la stessa squadra sui propri social: "Alice è sveglia, riconosce le persone e parla”.