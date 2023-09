Al via l'Italian Bike Festival: Emilia Romagna capitale del ciclismo internazionale

SALONE INTERNAZIONALE BICI

Dal 15 al 17 settembre 2023 al Misano World Circuit il salone bike più importante d'Italia e d'Europa

© ufficio-stampa Manca un giorno all’apertura al pubblico dell’Italian Bike Festival, il salone internazionale della bicicletta e della mobilità slow, in programma dal 15 al 17 settembre 2023 al Misano World Circuit. Tutto è pronto per l’evento, organizzato da Taking Off e che si avvale della collaborazione e del supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Oltre 600 i brand internazionali presenti, esposti da più di 300 aziende, provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svizzera. Il via ufficiale all’evento è in programma venerdì 15 settembre alle ore 12.00 con il taglio del nastro inaugurale di Italian Bike Festival, nel rooftop del circuito (pre-apertura ai media ed operatori del settore dalle ore 9.00 con ingresso dedicato da Via Alberto Ascari).

L’opening sarà preceduto dalla conferenza stampa di presentazione del Grand Départ Florence Émilie-Romagne del Tour de France 2024 nell’esclusiva location della Terrazza Riviera del Misano World Circuit.

L’Italian Bike Festival è una vera e propria fiera a cielo aperto in cui, oltre alle aziende del settore che presenteranno i loro prodotti, gli amanti delle biciclette avranno l’opportunità di testare gratuitamente gli ultimi modelli di bici (previa prenotazione nello stand delle aziende) nelle due aree dedicate “Yamaha Off Road Arena” (mtb, emtb, ciclocross e gravel) e “Campagnolo Road Circuit” (bici da corsa di ogni tipo, bici urban e tutti i mezzi per la mobilità dolce).

Attesi i grandi nomi del ciclismo nazionale ed internazionale, da Marco Aurelio Fontana a Vincenzo Nibali, da Mario Cipollini ad Alessandro Fabian, ed ancora Rebecca Gariboldi e Virginia Cancellieri, solo per citarne alcuni.

Ma l’Italian Bike Festival vanta anche un ricco e articolato programma di appuntamenti, anche per i più piccoli, conferenze e show, che non mancherà di catalizzare l’attenzione sulla manifestazione diventata in pochi anni il riferimento del settore in Europa.

Un grande palcoscenico dove ci saranno in concomitanza con gli eventi nel circuito, anche le gare de La Gialla Cycling, nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, che comprenderanno una granfondo su strada, una cicloturistica, un raduno gravel, e diverse gare dedicate al settore giovanile, con partenza e arrivo nel circuito insieme agli ospiti del mondo del ciclismo.

L’accesso all’evento è aperto a tutti, basta registrarsi on line sul sito al link https://italianbikefestival.net/registrati/.

Gli orari di apertura al pubblico sono venerdì 15 settembre dalle ore 12 alle ore 19; il 16 settembre dalle ore 10 alle ore 19 e domenica 17 settembre dalle ore 10 alle ore 18.

Ingresso consentito fino a 30 minuti prima della chiusura. Maggiori informazioni sul sito dell’evento: https://italianbikefestival.net/