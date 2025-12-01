Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia

Jasmine Paolini sarà l'Ambassador di Milano Cortina 2026 che accompagnerà la Fiamma Olimpica dalla Grecia all'Italia. Lo rende noto la Fondazione Milano Cortina. L'attuale numero otto del ranking Wta, oro nel doppio a Parigi 2024, sarà al centro dei momenti che sanciranno il passaggio della Fiamma dal Paese culla dei Giochi a quello che ospiterà l'edizione invernale: il 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la Cerimonia di Consegna, insieme al campione Olimpico di ciclismo Filippo Ganna, e accompagnerà poi la Fiamma fino a Roma. "Paolini avrà l'opportunità di portare la torcia Olimpica ad Atene grazie a Milano Cortina 2026 e a Coca-Cola, che in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha scelto tedofori capaci di vivere e raccontare i valori olimpici attraverso messaggi diversi: l'impegno sociale, lo sport, la musica e la cultura pop. Jasmine Paolini è stata scelta da Coca-Cola perché incarna pienamente i valori di eccellenza, autenticità e determinazione ed è simbolo di un percorso costruito con talento, resilienza e passione", si legge in una nota.