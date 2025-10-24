Cazzanelli: "Una montagna, tante storie. Kimshung, molto più di una vetta"

“Lo scorso anno siamo arrivati a un passo da quel sogno che cullavo da tempo. Nei mesi scorsi è cresciuta sempre più la voglia di riprovarci e abbiamo deciso di ripartire insieme a Marco Camandona, un grande amico oltre che esperto alpinista. Il Kimshung rappresenta per me molto più che una vetta conquistata: dietro questa montagna ci sono tante storie che per un motivo o per l’altro avevano influito sulla mia ascesa. Siamo fieri di aver raggiunto questo traguardo, di aver portato un po’ di Valle d’Aosta e di Italia in cima al Kimshung, finora mai scalato”. (François Cazzanelli)