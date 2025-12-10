Milano Cortina, Fis ammette tre russi e sei bielorussi a qualificazioni

La Federazione sciistica internazionale (FIS) ha approvato mercoledì la partecipazione sotto bandiera neutrale di tre russi e sei bielorussi alle qualificazioni per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio), un elenco che potrebbe essere esteso. L'organo mondiale, le cui discipline rappresentano più della metà dei podi ai Giochi invernali, aveva finora mantenuto un'esclusione totale degli atleti di entrambi i paesi a causa della guerra condotta in Ucraina dal febbraio 2022, impedendogli quindi la strada delle prossime Olimpiadi. Ma martedì scorso, il Tribunale arbitrale dello sport ha costretto la FIS ad aprire alle qualificazioni per gli sciatori russi e bielorussi "che rispondono ai criteri" stabiliti dal Comitato olimpico internazionale per beneficiare di uno status di atleta neutrale, cioè non aver pubblicamente sostenuto il conflitto e non essere sotto contratto con l'esercito o i servizi di sicurezza. In un breve comunicato, la Federazione sciistica internazional eelenca i nove atleti ammessi a tentare di qualificarsi, tra cui la bielorussa Hanna Huskova, medaglia d'oro nei Giochi olimpici 2018 e medaglia d'argento quattro anni dopo, e la russa Anastasia Tatalina, campione del mondo di big air nel 2021.