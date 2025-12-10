Logo SportMediaset

Milano Cortina, Fis ammette tre russi e sei bielorussi a qualificazioni

10 Dic 2025 - 21:42

La Federazione sciistica internazionale (FIS) ha approvato mercoledì la partecipazione sotto bandiera neutrale di tre russi e sei bielorussi alle qualificazioni per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio), un elenco che potrebbe essere esteso. L'organo mondiale, le cui discipline rappresentano più della metà dei podi ai Giochi invernali, aveva finora mantenuto un'esclusione totale degli atleti di entrambi i paesi a causa della guerra condotta in Ucraina dal febbraio 2022, impedendogli quindi la strada delle prossime Olimpiadi. Ma martedì scorso, il Tribunale arbitrale dello sport ha costretto la FIS ad aprire alle qualificazioni per gli sciatori russi e bielorussi "che rispondono ai criteri" stabiliti dal Comitato olimpico internazionale per beneficiare di uno status di atleta neutrale, cioè non aver pubblicamente sostenuto il conflitto e non essere sotto contratto con l'esercito o i servizi di sicurezza. In un breve comunicato, la Federazione sciistica internazional eelenca i nove atleti ammessi a tentare di qualificarsi, tra cui la bielorussa Hanna Huskova, medaglia d'oro nei Giochi olimpici 2018 e medaglia d'argento quattro anni dopo, e la russa Anastasia Tatalina, campione del mondo di big air nel 2021.

"Nei prossimi giorni e settimane, man mano che saranno condotti ulteriori esami di ammissibilità e verranno prese altre decisioni, la FIS pubblicherà aggiornamenti di questa lista", si legge nella nota. Per ottenere il pass per Milano Cortina, gli atleti interessati dovranno superare non solo l'ostacolo delle qualificazioni, ma anche quello di un secondo esame dei criteri di neutralità da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Il CIO ha approvato la presenza ai prossimi Giochi solo di tre atlete con bandiera neutrale, due pattinatori russi e una bielorussa.

