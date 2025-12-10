Milano-Cortina: disponibili biglietti per short track e pattinaggio figura e velocità

Dalle ore 16 di oggi sono stati resi disponibili ulteriori biglietti per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il pubblico ha così l'opportunità di vivere da vicino le emozioni regalate da discipline su ghiaccio molto amate come pattinaggio di figura, short track e pattinaggio di velocità. Tra coreografie avvolgenti e tecnica impeccabile, la Milano Ice Skating Arena si appresta a diventare il palcoscenico del pattinaggio di figura, ospitando le esibizioni delle più importanti stelle internazionali. Tra le opzioni di acquisto saranno disponibili anche i biglietti in categoria C, la fascia di prezzo più accessibile per gli spettatori. La velocità sarà protagonista nello short track in un appuntamento su misura per chi desidera assistere a uno spettacolo dinamico e adrenalinico. Vengono rilasciati i ticket per alcune gare che assegneranno medaglie: la finale 500m maschile e quella della staffetta 3000m femminile (in programma entrambe mercoledì 18 febbraio). Il Milano Rho Speed Skating Stadium ospiterà invece le emozionanti sfide del pattinaggio di velocità, dove sprint, strategia e precisione si intrecciano in un mix perfetto, rendendo ogni frazione di secondo decisiva per il risultato finale. Saranno messi a disposizione i biglietti per le seguenti competizioni: Finale 3000m femminile (7 febbraio), Finale 5000m maschile e femminile (8 febbraio e 12 febbraio), Finale 1000m maschile (11 febbraio), Finale 1500m maschile (19 febbraio).