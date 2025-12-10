Pallavolo, Mondiale per club donne: 3-0 allo Zamalek, Conegliano in semifinale

Tutto facile per Conegliano nella seconda partita del Gruppo B del Mondiale per club. Le venete si impongono per 3 set a 0 (25-14; 25-16; 25-22) contro le egiziane dello Zamalek, conquistano la seconda vittoria su due partite e si guadagnano l'accesso alle semifinali. Coach Santarelli fa spazio alle seconde linee, lasciando a riposo tutte le sue stelle. Top scorer del match l'opposto classe 2006 Merit Adigwe, con 19 punti. Conegliano tornerà in campo domani contro le brasiliane del Dentil Praia Clube per l'ultima partita del girone.