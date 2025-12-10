Martina Franca festeggia Giovinazzi, omaggio al pilota campione del Mondiale Endurance FIA WEC

Festa in piazza XX Settembre per Antonio Giovinazzi, il pilota di Martina Franca vincitore del campionato mondiale Endurance FIA WEC con il team Ferrari AF Corse. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 20.30, quando il campione sarà accolto dal sindaco Gianfranco Palmisano e dall'assessore allo Sport Vincenzo Angelini per le congratulazioni ufficiali della città.
L'8 novembre Giovinazzi ha conquistato il titolo mondiale al volante della Ferrari 499P numero 51, insieme ai compagni Alessandro Pier Guidi e James Calado, riportando Maranello al successo Endurance dopo 53 anni e contribuendo anche alla vittoria nel mondiale costruttori. Un trionfo che si aggiunge a quello della 24 Ore di Le Mans del 2023, dopo il quale l'amministrazione comunale aveva già celebrato il pilota con un riconoscimento pubblico.
Anche per il nuovo successo, il Comune ha deciso di omaggiarlo con una cerimonia aperta agli sportivi e ai cittadini. "Continuiamo a seguire il nostro Antonio Giovinazzi con affetto e stima - ha spiegato l'assessore Angelini - le sue vittorie sono motivo di orgoglio e soddisfazione perché si tratta di un nostro concittadino diventato un'eccellenza dello sport italiano, che quindi dà lustro a Martina e al Paese. Come comunità vogliamo manifestargli la nostra sentita ammirazione riservandogli una calorosa accoglienza. Penso sia un sentimento condiviso da tanti concittadini, soprattutto sportivi".