Martina Franca festeggia Giovinazzi, omaggio al pilota campione del Mondiale Endurance FIA WEC

Anche per il nuovo successo, il Comune ha deciso di omaggiarlo con una cerimonia aperta agli sportivi e ai cittadini. "Continuiamo a seguire il nostro Antonio Giovinazzi con affetto e stima - ha spiegato l'assessore Angelini - le sue vittorie sono motivo di orgoglio e soddisfazione perché si tratta di un nostro concittadino diventato un'eccellenza dello sport italiano, che quindi dà lustro a Martina e al Paese. Come comunità vogliamo manifestargli la nostra sentita ammirazione riservandogli una calorosa accoglienza. Penso sia un sentimento condiviso da tanti concittadini, soprattutto sportivi".