The Art of Fighting 8, ci siamo: appuntamento domani alle 23 su Canale 20

Un evento di pugilato senza precedenti in Italia: in scena all'Allianz Cloud di Milano, The Art of Fighting è arrivato all’ottava edizione, un movimento che, oltre a incoraggiare la preparazione fisica dei suoi atleti, promuove e sostiene valori come disciplina, educazione, perseveranza, determinazione, resilienza. Sport dalle tradizioni antichissime, per TAF la boxe non è solo competizione, ma un mezzo per armonizzare forma fisica e mentale, dentro e fuori dal ring, con uno show in pieno stile americano, scenografie spettacolari, musica e live show.