La grande boxe torna su Mediaset: "The Art Fighting 8" in onda sul 20 il 15 marzo

Per il pubblico milanese appassionato di boxe, quello con The Art of Fighting 8 (TAF) è diventato un appuntamento fisso. TAF continua a fare le cose in grande e propone un nuovo appuntamento all'Allianz Cloud di Milano per sabato 15 marzo: Mediaset trasmetterà tre incontri in esclusiva dalle 23 in differita su Canale 20 (clicca per tutti i dettagli dell'evento).