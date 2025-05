Sport italiano in lutto: è morto Nino Benvenuti, leggendario campione mondiale e olimpico a Roma 1960

Quel successo vale al triestino la conquista della prestigiosa Coppa "Val Barker" destinata al pugile migliore da un punto di vista del torneo precedendo un mito come Cassius Clay e divenendo il primo italiano a fregiarsi di questo traguardo, venendo seguito soltanto da Patrizio Oliva a Mosca 1980. Passato professionista dopo le Olimpiadi, Benvenuti torna nei superwelter dove vive una rivalità in patria con Sandro Mazzinghi, battuto per due volte nel 1965 nei match validi per il titolo mondiale.