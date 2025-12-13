Logo SportMediaset

A SAVONA

Lorenzo Berlusconi vince al debutto nella grande boxe davanti a papà Pier Silvio

Il quindicenne ha avuto la meglio su Filippo Pegorari confermando crescita agonistica e personalità

13 Dic 2025 - 21:41
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Esordio vincente per Lorenzo Mattia Berlusconi, che al PalaPagnini passa ufficialmente al pugilato federale e conquista la vittoria nel suo primo match sotto l’egida della FPI. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha avuto la meglio su Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Dopo i successi nel Kombat Tour Italia – culminati con la cintura e il titolo regionale under 15 nei 50 kg – Berlusconi ha fatto il salto nel contatto pieno nella categoria under 17, 55 kg. Sul ring del palazzetto di Savona, con i genitori sugli spalti, il giovane pugile allenato da Amedeo Marai ha confermato crescita agonistica e personalità. Un “battesimo” federale riuscito, che accende i riflettori su una promessa della boxe italiana e apre nel migliore dei modi una nuova fase del suo percorso sportivo.

boxe
lorenzo berlusconi

