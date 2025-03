Olimpiadi, Imane Khelif: "Andrò a Los Angeles, le politiche di Trump non mi intimidiscono"

"Come diciamo in Algeria, chi non ha nulla da nascondere non dovrebbe avere paura. La verità è diventata chiara alle Olimpiadi di Parigi: l'ingiustizia è stata smascherata e la verità è stata riconosciuta dal Cio a Parigi - ha concluso la 25enne -. Mi considero una ragazza, come tutte le altre. Sono nata donna e ho sempre vissuto da donna".