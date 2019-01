Boxe, Mayweather ride delle polemiche: migliaia di yen sui sedili

02/01/2019

Il match-esibizione di Floyd Mayweather contro Tenshin Nasukawa ha già fatto il giro del mondo: il 41enne pugile ha steso il giapponese, campione di kickboxing e arti marziali miste, in 138 secondi guadagnando 9 milioni di euro e scatenando numerose polemiche. The Money tira dritto per la sua strada e, anzi, conferma la passione per i soldi: sui sedili della sua Rolls Royce Phantom spuntano decine di mazzette di yen guadagnati proprio in Giappone.