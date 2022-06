Boxe, Berlanda morde l'orecchio all'avversario: squalificato 6 mesi

Il supermedio Edgar Berlanga è stato squalificato sei mesi per aver morso il suo avversario Roamer Alexis Angulo durante il loro incontro al Madison Square Garden all'inizio di questo mese. Al 25enne pugile è stata anche comminata una multa di 10.000 dollari per il suo comportamento scioccante, che non è stato ravvisato dall'arbitro. Berlanga aveva vinto il suo match per decisione unanime (98-92, 99-91, 99-91). Conosciuto come "The Chosen One", Berlanga è imbattuto nella sua carriera (con 20 vittorie consecutive, 16 arrivate per KO)

© Da video